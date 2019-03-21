المئات يشيعون جثمان فلسطيني قتلته إسرائيل جنوبي الضفة

بيت لحم / قيس أبو سمرة / الخليج 365
شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على أحمد مناصرة (26 عاما)، في مسجد بلدة وادي فوقين، مسقط رأسه، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.
واستشهد "مناصرة" أمس الأربعاء، إثر إصابته برصاص حي أطلقه جنود إسرائيليون، على مركبة كان يستقلها، بالقرب من حاجز عسكري جنوبي بيت لحم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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