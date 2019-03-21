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المئات يشيعون جثمان فلسطيني قتلته إسرائيل جنوبي الضفة

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بيت لحم / قيس أبو سمرة / الخليج 365 

شيّع مئات الفلسطينيين، الخميس، جثمان فلسطيني، استشهد أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على أحمد مناصرة (26 عاما)، في مسجد بلدة وادي فوقين، مسقط رأسه، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

واستشهد "مناصرة" أمس الأربعاء، إثر إصابته برصاص حي أطلقه جنود إسرائيليون، على مركبة كان يستقلها، بالقرب من حاجز عسكري جنوبي بيت لحم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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