"حماس" تقيم بيت عزاء بغزة للفلسطيني "أبو ليلى"

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أقامت حركة "حماس" في قطاع غزة، عصر الأربعاء، بيت عزاء، للشاب الفلسطيني، عمر أبو ليلى، الذي قتله الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قرب قرية عبوين، شمال شرقي محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "أبو ليلى" هو منفذ عملية "سلفيت"، الأحد الماضي، ضد مستوطنين وجنود.

وحضر بيت العزاء الذي أقيم في ساحة "النصب التذكاري للجندي المجهول"، وسط مدينة غزة، العديد من قادة فصائل فلسطينية بالقطاع.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في كلمة له خلال زيارة بيت العزاء: "كل التحية لك يا عمر ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني، وشهداء الضفة رسالتهم هي ضرورة توحد شعبنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة، وهي مستمرة حتى يرحل المحتل عن أرضنا".

وأضاف: "الجماهير التي خرجت بالآلاف لتمجد عمر في شوارع رام الله تؤكد أنها ستظل وفية لقضيتها".

وشدد هنية على أن "التهديدات الاستراتيجية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، تتطلب الوحدة الوطنية على أسس قويمة، وعلى أساس مبدأ الشراكة".

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وأعلن الجيش مساء الثلاثاء أنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، في بلدة "عبوين" بمحافظة رام الله، والذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية "سلفيت" الأحد الماضي، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفي سياق آخر، قال هنية: "قضية الأسرى على رأس الأولويات" مؤكدا أن "الشعب لن يترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان".

وأضاف: "غزة رغم ما أحاط بها من بعض الأحداث، تؤكد أنها قادرة وبأسرع مما يتوقعه البعض على احتواء أي تطور خارج الصندوق واستعادة البوصلة".

وتسود حالة من التوتر الشديد، قطاع غزة، منذ الخميس الماضي، في أعقاب اندلاع احتجاجات ضد حركة حماس.

وتصدت الشرطة بغزة، (تابعة لحماس) بالقوة للمتظاهرين، كما نفذت حملة اعتقالات في مناطق متعددة من القطاع .

وتتهم "حماس"، خصمها السياسي حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالوقوف وراء الاحتجاجات بغرض "استهداف قطاع غزة ونشر الفوضى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.