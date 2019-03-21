شكرا لقرائتكم السفيران الأميركي والبريطاني في لبنان ينوهان بإنجازات الجيش في ضبط الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 22:09

ترأس قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في اليرزة، اجتماع "لجنة الإشراف العليا" على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلنغ يرافقهما الملحقان العسكريان، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. وجرى تقويم الخطوات التي تحققت في هذا المجال، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.



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وشكر قائد الجيش للسلطات الأميركية والبريطانية "مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية"، مثمنا "حرصها الدائم على دعم الجيش في مختلف المجالات".

ونوه كل من السفيرين ريتشارد ورامبلنغ بـ"كفاية الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية"، وأعربا عن "مواصلة بلديهما تقديم الدعم اللازم للجيش لتنفيذ مهماته، دفاعا عن لبنان وحفاظا على أمنه استقراره وسلامة أراضيه".

... وزورقان اسرائيليان خرقا المياه الاقليمية

الى ذلك أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان "أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/3/2019 ما بين الساعة 11.35 والساعة 12.38، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 277 مترا. وعند الساعة 12,50، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة أقصاها حوالى 314 مترا، ولمدة 40 دقيقة. وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".