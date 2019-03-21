شكرا لقرائتكم الجيش يرى أن المحتجين عبروا عن أهداف نبيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - رويترز - | منذ 7 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 17:27

انتقد حزب جزائري كبير يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس لسعيه إلى البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.



Advertisements

وانضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، إلى مسؤولين من الحزب الحاكم ونقابات عمالية ورجال أعمال كبار في التخلي عن بوتفليقة في الأيام القليلة الماضية بعد نحو شهر من الاحتجاجات الجماهيرية.

وقال الناطق باسم الحزب صديق شهاب لقناة البلاد التلفزيونية إن ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة كان خطأ كبيراً. وأضاف أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني.

وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 سنة، للاحتجاجات الأسبوع الماضي حيث أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة. لكنه لم يتنح على الفور وقال إنه سيبقى في منصبه إلى حين صياغة دستور جديد، ما يعني تمديد ولايته الحالية. ولم ينجح ذلك في وقف الاحتجاجات التي تصاعدت.

إلى ذلك، أعلن رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجزائريين عبروا عن أهداف نبيلة، في وقت يواجه بوتفليقة ضغوطاً متنامية من المحتجين كي يتنحى. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن صالح تصريحاته، وهي أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس.