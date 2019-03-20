النظام قد يسبب الجنون .. اعرف السبب

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص المنظمين بشكل جيد قد يتعرضون للإصابة بالخرف أقل من غيرهم.
وصنف نحو 900 مشارك في الدراسة، تبلغ أعمارهم 70 عاما فما فوق، وفقا لضمائرهم، التي تتميز بالتحكم في النفس والتنظيم الجيد.
وتتبع الباحثون المشاركين لمدة ثماني سنوات، وأظهرت النتائج التي نشرت في دورية "Neuroepidemiology" أن الذين تم تصنيفهم في البداية على أن لديهم ضميرا حيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 20% لتشخيص إصابتهم بالخرف خلال فترة الدراسة.
وتقول إحدى النظريات إن الأشخاص ذوي الضمير الحي، لديهم احتياطيات ذهنية أكبر، وتمتلك أدمغتهم قدرة على تكوين روابط جديدة.
ويقول الباحثون من جامعة كاليفورنيا إن التحري حول الضمير الحي قد يساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الخرف.
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