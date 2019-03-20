دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تعطي مستخدمي هواتف الأندوريد في أوروبا حرية إختيار المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل مؤخراً عن خططها لإعطاء مستخدمي هواتف وأجهزة الأندوريد في أوروبا حرية إختيار محرك البحث أو المتصفح المفضل على هواتفهم خلال الفترة القادمة.

تبدأ شركة جوجل في الإستجابة للقوانين التنظيمة التي وضعت من الإتحاد الأوروبي، والتي فرضت مؤخراً في أوروبا لمكافحة إحتكار الشركات، وذلك بعد أن وجهت لشركة جوجل إتهامات بإحتكار البرامج في نظام تشغيل الأندوريد، حيث فرضت على شركة جوجل غرامة بقيمة 5 مليار دولار.

أيضاً إلى جانب الغرامة التي فرضت عى شركة جوجل، ألزمت بعدم فرض متصفح كروم على المستخدمين في منصة الأندوريد، والذي أدى إلى فرض جوجل رسوم ترخيص على الشركات والتطبيقات التي تعود لشركات أخرى في متجر بلاي، أو إختيار الشركات تضمين متصح كروم في حزمة التطبيقات بشكل مجاني.

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يذكر أن إعلان جوجل على خططها الجديدة حول إعطاء المستخدمين حرية إختيار محرك البحث والمتصفح، جاء من خلال مدونة الشركة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تعطي مستخدمي هواتف الأندوريد في أوروبا حرية إختيار المتصفح ظهر على التقنية بلا حدود.