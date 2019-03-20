دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا الصحة والعالم الإلكتروني... هل يمكن لهاتفك أن يكون دواء؟

نريد جميعاً أن نعيش حياة سعيدة نتمتع فيها بصحة وافرة، لكننا لا نسيطر دائماً على كل ما يصيبنا، ومع هذا تبقى بين يدينا بعض السلوكيات والعادات التي نستطيع ممارستها يومياً كي نحافظ على صحتنا وسعادتنا، فالصحة كما يعرف الجميع إحدى أهم ركائز السعادة في حياة البشر. وحين تقرر أن تحافظ على صحتك ولياقتك، فربما تهرع مباشرة لتبحث في شبكة الإنترنت عن شيء يساعدك في ذلك، فتدخل في محرك البحث «كيف أفقد الوزن،» وعندها تظهر أمامك آلاف المقالات ومئات التطبيقات عن هذا الموضوع، فكيف تختار منها ما يناسبك؟!

نعلم جميعاً أن ما نأكله ينعكس مباشرة على صحتنا، إلا أن الإبحار في عالم التغذية المعقد لمعرفة الأطعمة الأفضل حقاً بالنسبة لكل منا أمر يصعب على معظمناـ ولهذا قامت شركة الهواتف الذكية HONOR بتطوير جهازين: الهاتف HONOR View20 والساعة الذكية HONOR Watch Magic لمساعدة الناس على المحافظة على لياقتهم بالاستفادة من التقنية.

© layalina الصحة والعالم الإلكتروني... هل يمكن لهاتفك أن يكون دواء؟

حساب السعرات الحرارية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرا ثلاثية الأبعاد في HONOR View20

يستثمر الهاتف HONOR View20 كاميرته ثلاثية الأبعاد وقدراته المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتسجيل كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها، من خلال تحديد كمية السعرات الحرارية الدقيقة في طعامك. ما عليك سوى أن توجه الكاميرا نحو الوجبة أمامك ليعمل هاتفك سريعًا على اكتشاف نوعيتها وقياس كمية السعرات الحرارية المخبأة فيها. وتتعرف هذه الميزة على أكثر من 100 نوع من المواد الغذائية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتكون يدك اليمنى في المحافظة على صحتك.

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لكن ماذا تفعل إن كان الطعام لذيذاً إلى درجة لا تقاوم، حتى إن كان غنياً بالسعرات الحرارية؟ لا بأس، بإمكانك أن تأكله الآن، وتمارس التمارين لاحقاً لتتخلص من كل السعرات الحرارية الزائدة، فأحدث هاتف من HONOR يتضمن أيضاً تطبيق Dancing VR الذي يتيح لك استخدام الكاميرا ثلاثية الأبعاد لممارسة بعض الحركات الرياضية التي تعزز لياقتك، فهو يمكنك من إنشاء شخصية ثلاثية الأبعاد خاصة بك تحاكي حركاتك وتمارينك مباشرة وأنت تؤديها. ويتضمن التطبيق أيضًا ميزة تطلب من شخصيتك الافتراضية أداء حركات وإيماءات محددة مثل الكونج فو أو الباليه وغيرها، كي تقلدها. فهي لعبة تفاعلية يقدمها الهاتف HONOR View20 ليساعدك في الحفاظ على لياقتك وممارسة التمارين بطريقة ممتعة ومرحة.

© layalina الصحة والعالم الإلكتروني... هل يمكن لهاتفك أن يكون دواء؟

ساعة HONOR Watch Magic لتتبع مستوى اللياقة البدنية:

أطلقت HONOR هذه الساعة الذكية المزودة بشاشة ريتينا أموليد، وبطارية تشغلها لأسبوع كامل مع وظائف لتتبع مستوى اللياقة البدنية. واكتسبت هذه الساعة سريعاً شعبية واسعة بين عشاق المحافظة على اللياقة البدنية لأنها تساعدك في تسجيل إنجازاتك في هذا المجال وتتبعها باستمرار، لتتمكن من تعديل نمط حياتك ليصبح صحياً أكثر.

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تصميم هذه الساعة يركز تماماً على المحافظة على اللياقة البدنية، ولهذا فهي تقدم لك المزايا التالية:

تتبع دقيق عبر نظام الملاحة العالمي (جي بي إس) للمسافات التي ركضتها.

الساعة مقاومة للماء وتتبع أشواط السباحة التي قطعتها والتمارين التي نفذها وتتحفظ بسجل عنها.

تتضمن ميزة لتسجيل ساعات نومك الفعلية ومراقبة احتياجاتك منه.

تقيس معدل ضربات القلب الحالي لحظياً بصورة دقيقة وتقدم معلومات كافية عنه.

بإمكانك ضبطها لتتبع أداءك في مختلف أنواع الرياضات مثل ركوب الدراجات وتسلق الجبال وغير ذلك.

وتُعرف HONOR بأنها تشجع دائماً ممارسة الرياضة لتصبح جزءاً من روتين الحياة اليومية للمستخدمين للمحافظة على لياقتهم وتحسين جودة حياتهم بمساعدة الأدوات الذكية والتقنيات المتقدمة التي تبتكرها وتطبقها بجودة عالية. ومواكبة لروح يوم السعادة العالمي تنشر HONOR المثل المعروف -الحياة الصحية هي الحياة السعيدة- وتقدم تقنياتها المبتكرة لمساعدة المستخدمين على تحقيق ذلك.

وندعوك أنت أيضاً للاستفادة القصوى من التقنيات الذكية والاعتماد على المزايا والقدرات الرائعة التي تقدمها HONOR في أدواتها وأجهزتها.

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