شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعتمد دليل المعادلات والانتقال في مرحلة الثانوي.. تعرّف على أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت الإدارة العامة للتقويم والقبول في وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم، دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي.

وكان نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قد اعتمد اليوم، دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات (الإصدار الأول).

ويهدف الدليل لتمكين الطلاب والطالبات من معادلة المواد الدراسية والانتقال بين أنظمة التعليم الثانوي من خلال مواءمة المواد الدراسية وتوفير الوقت والجهد والتقليل من التأخر الدراسي.

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وأكدت ضوابط المعادلة على إحضار إقرار خطي من ولي أمر الطالب الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً بطلب المعادلة وتحمل مسؤولية تأخر التخرج لاختلاف الخطة الدراسية ومن الضوابط الموافقة الإلكترونية بين المدرستين ونسخة من الإشعار الأكاديمي مصدقاً من المدرسة المنقول منها وصورة من الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين.

وتتم المعادلة في المدرسة المنقول منها الطالب وتعتمد من قائد المدرسة. ويسمح بالتحويل في أول أسبوعين من بداية المستوى الدراسي ويستثنى من ذلك أسبوع للحالات التي يقررها مدير التعليم. وتتم المعادلة في المواد التي حصل فيها الطالب على درجة النجاح ويكون الحد الأدنى للمعادلة عند الانتقال من النظام الفصلي للمقررات 4 ساعات (حصص)؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وأجاز دليل المعادلات انتقال الطالب من مدارس تحفيظ القرآن الكريم لنظام المقررات من بعد المستوى الأول إلى المستوى الرابع، ويقتصر انتقال الطالب بعد المستوى الثالث لمسار العلوم الإنسانية فقط. ويسمح بانتقال الطالب من نظام المقررات إلى مدارس تحفيظ القرآن بعد إتمام المستوى الأول والثاني فقط بشرط حفظ الأجزاء المطلوبة.

ولا يسمح لطلاب المقررات التحويل من مسار إلى مسار آخر أو من مدارس تحفيظ القرآن لمدارس التعليم العام والعكس إلا مرة واحدة، ويحق لطلاب المعاهد العلمية لجامعة الإمام الانتقال لنظام المقررات بعد إتمام الصف الأول الثانوي ويتم قبول الطالب الناجح بالمستوى الثالث.