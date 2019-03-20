شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط جديدة لاستيراد «المواشي الحيّة».. و«البيئة» تتوعد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن 10 ضوابط وآليات جديدة لاستيراد المواشي الحية، مشترطة الحصول على إذن استيراد، وتطبيق الاشتراطات الصحية في بلد المصدر، والإجراءات المحجرية في منافذ الدخول، وإثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية (الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لوزن الإرساليات والتحصين).

وأوضحت أن الضوابط تضمنت تحديد أوزان قياسية لكل رأس من الماشية: (الضأن، الماعز، الأبقار، الإبل)، مشيرة إلى أن الضوابط تهدف إلى تقليل استنزاف الأعلاف بعد دخول المملكة، والحد من انعكاسات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على تربية المواشي، كما ستطبّق على الإرساليات الواردة إلى المملكة حسب الوضع الوبائي لكل دولة.

وأضافت الوزارة أنّها بدأت تطبيق الآليات الجديدة في جميع المحاجر منذ 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 مارس 2019 م، مبينة أن لكل نوع من السلالات وزناً محدداً، وتم تحديد 35 كيلوجراماً للضأن (العواسي والسواكني)، و25 كيلوجراماً للبربري، و20 كيلوجراماً للماعز، و280 كيلوجراماً للأبقار، و200 كيلوجرام للإبل، على أن تقوم الوزارة بمراجعه الأوزان مستقبلاً.

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وأشارت إلى أن تطبيق الإجراءات المحجرية في منفذ الدخول تشمل: التأكّد من المستندات المصاحبة للإرساليات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والكشف الظاهري على المواشي، وسحب العيّنات اللازمة لتحليلها مخبرياً ضد الأمراض المدرجة في الآلية حسب عدد المواشي في الإرسالية الواحدة.

وبينت الوزارة أنه في حالة الاستيراد من الدول والمناطق المعلن خلوها من الأمراض الوبائية من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والمسموح الاستيراد منها إلى المملكة ستكشف ظاهرياً، وفي حالة الاشتباه سيتم سحب العينات للفحص المخبري، وتحجر في محاجر الوزارة أو مزرعة المستورد لإكمال التحصينات اللازمة.