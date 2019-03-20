رسالة حزينة ومؤثرة كشفت عنها الصحف الأردنية، ومواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».
حيث تم نشر صورة لأحد القبور في العاصمة عمّان، تعود الرسالة لطفل تعهد بأن يبقي والده الذي يرقد في هذا القبر على اطلاع دائم بأخباره عن طريق كتابة الرسائل على قبره كل يوم ما يحدث معه في أمور الحياة.
ومن ضمن الكلمات التي جاءت في الصور يخبر الطفل والده بالدرجات التي حصل عليها في فصله الدراسي، فقال: «جبت الفصل الأول 74، بس بوعدك الفصل الثاني أجيب 95، بحبك يا بابا… رح أصير أكتبلك كل شي». وعادة ما يلجأ أطفال المدارس في عدة مناطق في الأردن للكتابة على الجدران لإيصال رسائل لا يجرؤون على البوح بها.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة طفل أردني قرر الكتابة على قبر والده لإخباره بتفاصيل حياته (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.