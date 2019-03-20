قصة طفل أردني قرر الكتابة على قبر والده لإخباره بتفاصيل حياته (صورة)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

رسالة حزينة ومؤثرة كشفت عنها الصحف الأردنية، ومواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

حيث تم نشر صورة لأحد القبور في العاصمة عمّان، تعود الرسالة لطفل تعهد بأن يبقي والده الذي يرقد في هذا القبر على اطلاع دائم بأخباره عن طريق كتابة الرسائل على قبره كل يوم ما يحدث معه في أمور الحياة.

ومن ضمن الكلمات التي جاءت في الصور يخبر الطفل والده بالدرجات التي حصل عليها في فصله الدراسي، فقال: «جبت الفصل الأول 74، بس بوعدك الفصل الثاني أجيب 95، بحبك يا بابا… رح أصير أكتبلك كل شي». وعادة ما يلجأ أطفال المدارس في عدة مناطق في الأردن للكتابة على الجدران لإيصال رسائل لا يجرؤون على البوح بها.