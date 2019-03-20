وفد من الكونغرس: ينبغي بقاء القوات الأمريكية في العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفادت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، أن وفدا من الكونغرس زار بغداد وأربيل وأبلغ المسؤولين ببقاء القوات الأمريكية كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وذكر بيان صادر عن السفارة اطلعت عليه الخليج 365، أن أعضاء مجلس النواب (الكونغرس) الأمريكي جون غارامندي من الحزب الديمقراطي (عن ولاية كاليفورنيا) وديب هالاند (عن ولاية نيومكسيكو) وفيرونيكا إسكوبار (عن ولاية تكساس) التقوا في بغداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأوضح البيان، أن أولئك الأعضاء التقوا في أربيل برئيس وزراء حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وحسب البيان، فإن الوفد ناقش أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ومستقبل التعاون الثنائي، لاسيما ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

كمان ناقش الوفد دور الولايات المتحدة المستمر في تقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها.

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وأكد الوفد أنه "بناء على دعوة الحكومة العراقية وبالشراكة مع قواتها الأمنية، ينبغي أن تبقى القوات العسكرية الأمريكية في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش" حسب البيان.

وأشار وفد أعضاء الكونغرس الأمريكي أن "هذه الشراكة المتواصلة يجب أن تحترم سيادة العراق لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم داعش في العراق".

ولم يذكر البيان، أي تفاصيل حول مدة زيارة الوفد الذي وصل العراق في 18 مارس / آذار الجاري.

وخلال قتالها ضد "داعش" طوال 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

وينتشر أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي الذي يضم نحو 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة التنظيم الإرهابي.

ولايزال عناصر من داعش يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية شمالي وغربي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.