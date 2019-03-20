فلسطين: إجراءات دبلوماسية ضد المجر احتجاجا على افتتاحها مكتب تجاري في القدس

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد المجر احتجاجا على افتتاحها مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي في القدس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن خطوة بودابست “مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي الملزمة لأعضائها بما فيها دولة المجر ، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين المجر وفلسطين”.

وأضافت أن فلسطين “تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك، وترفض هذا التحول في الموقف المجري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية”.

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وأعلنت عن استدعاء السفير المجري وإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب فلسطين لبلاده بتغيير موقفها، من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع المجر مع فلسطين، والعرب والمسلمين، واستدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرا عن الرفض الفلسطيني لهذا الموقف “العدائي” للمجر.

كما أعلنت الخارجية الفلسطينية أنها ستطلب من قمة جامعة الدول العربية المقررة نهاية هذا الشهر فرض عقوبات على المجر، كما ستطالب منظمة التعاون الإسلامي باتخاذ نفس الإجراءات “ما دامت المجر قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت على تلك السيادة”.

د ب ا

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