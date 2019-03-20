شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينية بالخليل بسبب منشور على الـ"فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فتاة فلسطينية من الخليل جنوب الضفة الغربية، على حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمى.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة اسراء حماد طه أبو سنينه (22 عاما) على حاجز أبو الريش العسكرى المقام على المدخل الرئيسى للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمى الشريف؛ بحجة منشور لها على الفيس بوك" عن المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية قرب الحرم الإبراهيمى اعتقلت شابا أمس الأول قرب الحرم الإبراهيمى بزعم انه يحمل سكينا، كما اعتقلت قبله بساعات أيضا فتاة فلسطينية لنفس الذريعة.

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