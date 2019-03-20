السعودية تنتظر الحدث الأهم... باقي من الزمن عام واحد

ومن المنتظر حسب الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن يبدأ مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 التعداد الـ5 للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020".

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وقالت الهيئة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي إن التعداد الـ"5" سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

ونفذت المملكة أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1974، ثم نفذت التعداد الثاني عام 1992، ثم أُجرِي التعداد الثالث في عام 2004، وكان آخر تعداد أجرته المملكة قد تم في 2010، وبلغ إجمالي عدد السكان في هذا التعداد "27,136,977" نسمة.

وبحسب التحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ التعداد، ستعتمد الهيئة على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني وهيئة البريد السعودي.

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​وأكدت الهيئة أن "هذا التعداد مختلفا عن التعدادات السابقة نظرا للتغير في أسلوب العد بدمج البيانات السجلية مع البيانات الميدانية".

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، إن الهيئة في إطار استعداداتها لتعداد السعودية 2020 انتهت من مرحلة تحديث دليل المسميات في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لتحديث العناوين البريدية في عدة مناطق إدارية.

​وأشار المفرج إلى أنه قد تم الانتهاء من تصميم استمارة تعداد السكان والمساكن والمنشآت، وإجراء عدد من الاختبارات لها، والبدء في إعداد الخطط التنفيذية للقوى العاملة والتدريب والنشر وغيرها، حيث تعد هذه الأعمال المرحلة الأولى من تعداد السعودية 2020، وستليها المرحلة الثانية (مرحلة العد الفعلي) ومن ثم المرحلة الثالثة (مرحلة معالجة البيانات) يلها الإعلان عن النتائج.