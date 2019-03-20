شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضا خلال شهر فبراير 2019م بلـغت نسبته 0.2%، مقارنـــة بالشهـر السابق يناير 2019م ،حيث بلغ في شهر فبراير (105.7) بينما كان في شهر يناير من نفس العام (105.9).

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وأرجع التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة لشهر فبراير الماضي، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa، التراجع إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسة المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2%، وقسم النقل بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

على الجانب الآخر شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة ارتفاعًا، وهما: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2%.

وظلت أقسام التبغ، والملابس والأحذية، والصحة، والتعليم، عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.