دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنستغرام Instagram يدخل عالم الأسواق الإلكترونية

أطلق تطبيق إنستغرام، خدمة جديدة من أجل المستخدمين، تمكنهم من التسوق الإلكتروني، بشكل مباشر عن طريق التطبيق، وذلك من خلال ميزة جديدة تدعى Checkout، والتي تمكن المستخدم من الشراء والدفع مباشرة عبر التطبيق.

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وأعلن التطبيق بشكل رسمي عن الخدمة الجديدة، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع بعض علامات تجارية أبرزها Nike ومنصة Revolve لتصميم الأزياء.

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وفي الحين ذاته، تقول تقارير إخبارية أنه ليس من المتوقع أن تصدر إنستغرام Instagram، التفاصيل المالية للخدمة حتى العام المقبل.المزيد:

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