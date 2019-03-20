شكرا لقرائتكم "المستقبل" التصعيد لن يجدي في معالجة المشكلات "لبنان القوي": حث الحكومة على لانتاج ليس استهدافا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 23:48

أكدت كتلة المستقبل النيابية ان "التصعيد في المواقف السياسية، لن يجدي نفعاً في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة، ولن يعطي دفعاً ايجابياً لانطلاقة العمل الحكومي وتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها اللبنانيون، بل هو خلاف ذلك يشكل عرقلة موصوفة لاجواء التسوية والاستقرار وللتضامن السياسي والوزاري، الذي من دونه تعود البلاد الى الدوران في دوامة السجالات والازمات والمناكفات المتبادلة".



واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة النائب بهية الحريري ان "مؤتمر بروكسيل-٣ كان الافضل والانجح بين المؤتمرات التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من حيث المساعدات المقررة او المبالغ التي رصدت لتحمل اعباء النزوح السوري في الدول المضيفة، لا سيما في الاردن لبنان والداخل السوري". واشادت في هذا الشأن "بالجهد المميز الذي قام به الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي عكس تمثيل لبنان بابهى صورة ممكنة، وعبَّر عن الموقف الرسمي للدولة بكافة مندرجاته بكل صراحة ووضوح وشفافية، وكانت لكلمته الوقع المطلوب في صفوف المشاركين في المؤتمر، حيث شدد على وجوب العودة الآمنة للنازحين الى بلادهم واحترام المعاهدات والعهود الدولية التي يجب ان ترعى كل ذلك".

ولفتت الكتلة الى ان "التزام لبنان بتعهداته تجاه المجتمع الدولي واحترامه اصول العلاقة مع الدول الصديقة، مسألة لا يصح ان تخضع للمكابرة والتأويل والاثارة الاعلامية، خصوصاً اذا كان الأمر يتعلق بايجاد آليات عملية لحل جذري لازمة النازحين السوريين". وشددت على "ضرورة اخراج البرنامج الحكومي، والنتائج التي تحققت في مؤتمر سيدر، من دائرة التشكيك والتجاذب وبعض المواقف المتشنجة، وما يسمع عن "تهديد" اصدقاء لبنان برد المساعدات المقررة، بدعوى رفض الوصايات الاقتصادية والمالية وما الى ذلك من ادوات تهويل على اللبنانيين". ورأت أن "مؤتمر سيدر، خطوة اساسية في الاتجاه السليم لتحقيق النهوض الاقتصادي واطلاق عجلة الاستثمار في تطوير البنى التحتية والمباشرة بورشة الاصلاحات الادارية والقطاعية التي لا بديل عنها، وهو ليس مادة للاستغلال في بازار السياسات المحلية، والطعن فيه أمر مرفوض لا يستوي مع الجهد الاستثنائي المبذول للخروج من دوامة الاوضاع المتردية".

واذ أكدت الكتلة على "موقفها الثابت في مكافحة الفساد الذي يتسبب بهدر المال العام ويفقد الادارات والسلطات على كافة مستوياتها هيبتها وفعاليتها"، اهابت لتحقيق هذا الهدف "بجميع المعنيين اخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية والقضائية والامنية على قاعدة ان الجميع سواسية امام القانون وانه لن يُسمح لأي كان لفلفة اي ملف مستند على ادلة وثوابت موضوعية".

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ودانت الكتلة "المجزرة البشعة التي طاولت المصلين في نيوزيلندا والتي ذهب ضحيتها حوالى خمسين قتيلا وثلاثين جريحا". ورأت ان "هذه المجزرة كشفت عن العقل المريض المشبع بالكراهية والحقد الذي يقود الارهابيين في اعمالهم الاجرامية واكدت ان الارهاب لا دين له ولا مذهب، وان على العالم اجمع ان يتحد لمواجهة هذه الآفة والعمل على استئصالها ونشر ثقافة المحبة والتسامح التي تبشر بها الاديان كافة".

"لبنان القوي"

وقال أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل الاسبوعي: "نحن أكثر الحريصين على انتاجية الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أن لا نبدي رأينا ونحفز الجميع، بمن فيهم نحن، متى دعت الحاجة".

أضاف: "كلامنا عن الفساد والاصلاح الذي ينسجم مع تطلعاتنا، لا يستهدف أحدا بل يدخل في صلب نهجنا ومبادئنا وهو فوق أي تفاهم بالنسبة الينا وغير موجه ضد اي طرف او فريق سياسي، والعلاقة السياسية مع تيار المستقبل التي قامت عليها التسوية الرئاسية ونتابعها بالعمل الحكومي الذي نريده ايجابيا غير مرتبطة بالطروحات التي نقدمها على الصعيد الاصلاحي ومكافحة الفساد، التي كما قال رئيس الحكومة اليوم، لا خطوط حمراء ولا صفراء بشأنها، بل هو عمل ورد في البيان الوزاري ونلتزم به جميعا، وليس موضوعا خلافيا مع تيار المستقبل ويجب ألا يكون خلافيا مع أحد"، مشيرا الى "ان اولويات المال والاقتصاد والكهرباء والنفايات هي ملفات اساسية بني عليها البيان الوزاري، ويجب ألا نكون بعيدين عنها، والسؤال في شأنها ليس موجها ضد أحد".

وتابع: "نؤكد على التسوية الرئاسية وعلى تفاهماتنا وتحالفاتنا ونعول عليها للانتاج لا السجال، وموقفنا اليوم هو لقطع الطريق نهائيا على اي تفسير يمكن ان يفسر به اي موقف نتخذه في أي ظرف". وقال: "عندما نطالب بخطة الكهرباء لانهاء التقنين والاستغناء عن المولدات، فكلامنا موجه للجميع بمن فيهم نحن، وعندما نطالب بحل مشكلة النفايات، فموقفنا يطال الجميع بمن فيهم تكتلنا، وعندما نثير الملف المالي والموازنة ومكافحة الفساد، فلا نستهدف أحدا، خصوصا اننا جزء اساس من هذه الحكومة، وحثها على الانتاج لا يشكل استهدافا". ولفت الى ان "الرقابة البرلمانية التي نقوم بها هي رقابة للدولة اللبنانية والمسألة ليست موضوعاً مذهبياً او حزبياً بل تتعلّق بمال اللبنانيين ولا يجب ان تكون هناك خيمة فوق رأس أحد الى اي فريق سياسي او مذهبي انتمى اليه صاحبه، فالمراقبة لكيفية التوظيف وصرف المال العام لا يجب ان يستنفر احدا".