الان تتابع صحيفة بريطانية تنشر «دليلك لمواجهة التصرفات المعادية للمسلمين» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية دليلا يظهر ما يمكنك فعله في حال رأيت أي شخص يتعرض لمضايقات ولتصرفات معادية للمسلمين في أي مكان عام.

واستخدم الموقع رسما لتجسيد الفكرة أو الموقف، حيث أظهر سيدة ترتدي الحجاب وهي تتعرض لمضايقة من قبل رجل داخل القطار. وأوضح التقرير الخطوات التي عليك اتباعها لمساعدة المرأة.

أولا، عليك الاقتراب من الضحية وفتح حديث معها، مع تجاهل الشخص العنصري الذي يحاول مضايقتها.

ثانيا، عليك الإصرار على متابعة الحديث معها واختيار موضوع عام يجذب انتباهها، مثل فيلم سينمائي يطرح حديثا في دور العرض أو حالة الطقس، أو إبراز إعجابك بالملابس التي ترتديها مثلا.

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ثالثا، وبحسب التقرير، عليك خلق مسافة آمنة بينكما وبين الطرف الثالث، حيث إن تجاهلكما له سيضعف من موقفه، وسيجعله يرحل من موقعه بأسرع وقت ممكن. ويوصي التقرير أيضا بأن تنظر لأعين الضحية باستمرار كي تشعر بأنك موجود إلى جانبها.

رابعا، تأكد من أن المهاجم قد رحل، وأن الضحية أصبحت بمكان آمن، وغادر عندما يُطلب منك ذلك.

استفاق العالم يوم الجمعة الماضي على العملية الإرهابية المروعة التي طالت مسجدين في نيوزيلندا، وراح ضحيتها نحو 50 قتيلا، الأمر الذي أعاد الحديث عن «التصرفات المعادية للمسلمين»، أو «الإسلاموفوبيا» للواجهة من جديد.