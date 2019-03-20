كيف تعرف وجود قصور بقلبك؟

قد يواجه الأشخاص عدد من الأعراض التى تشير إلى مشاكل فى القلب، ولكن كيف تفكر بين قصور القلب أو فشل أو التعرض لنوبة قلبية مثلا، يعرض تقرير موقع منظمة " heartfoundation" ، الأعراض التى تشير بوضوح إلى حدوث قصور فى القلب وهى كالتالى:

ضيق في التنفس أثناء الراحة أو التمرين ، أو أثناء الاستلقاء.

زيادة الوزن بسرعة كبيرة.

تورم واضح في الساقين والكاحلين وأحياناً في البطن بسبب تراكم السوائل.

التعب والضعف.

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.

الغثيان وآلام البطن أو فقدان الشهية.

صعوبة في التركيز أو انخفاض اليقظة.

نبضات سريعة أو غير منتظمة.

ألم في الصدر إذا كان سبب فشل القلب بنوبة قلبية.

سعال مستمر مصحوب ببلغم.

زيادة الحاجة إلى التبول ليلا .

نظرًا لأن علامات قصور القلب ، والمعروفة أيضًا باسم قصور القلب الاحتقاني ، قد تشير إلى حالات أخرى ، تأكد من الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أي أعراض، للخضوع لاختبار للدم وتشخيص الأعراض سريعا.

كيفية تشخيص قصور القلب

قد تحتاج إلى بعض الإجراءات التشخيصية التالية:

فحص الدم

عن طريق أخذ عينة من الدم لفحص وظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية للتأكد من وجود مؤشرات لأمراض أخرى تؤثر على القلب أو تتأثر بوظيفة القلب.

الأشعة السينية للصدر

تنتج الأشعة السينية للصدر صورًا للأنسجة الداخلية والعظام والأعضاء بحيث يمكن للطبيب استبعاد حالات أخرى غير قصور القلب التي قد تفسر أعراضك، إذا كنت تعاني من قصور في القلب ، فقد تظهر نتائج الأشعة السينية وجود تضخم في القلب وتراكم السوائل في رئتيك.

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مخطط صدى القلب

تستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للقلب للمساعدة على رؤية شكل القلب ومدى ضخه، يمكن الكشف عن حجم ووظائف غرفة القلب ، وكذلك بنية الصمام ، بواسطة مخطط صدى القلب.

مخطط ضربات القلب

يمكن أن يميز أيضا قصور القلب الانقباضي من قصور القلب الانبساطي، حيث يمكن لطبيبك البحث عن مشاكل الصمام، والدليل على النوبات القلبية السابقة ، وغيرها من التشوهات القلبية التي قد تسبب قصور القلب.

رسم القلب الكهربائي

أثناء رسم القلب الكهربائي، يتم توصيل الأسلاك بجسمك لتتبع إيقاع القلب الكهربائي مما يسمح بتشخيص مشاكل إيقاع القلب والأضرار التي لحقت بالقلب من نوبة قلبية سابقة قد تكون سبب قصور القلب.

تصوير الأوعية التاجية

يسمى أيضًا قسطرة القلب ، ويشمل هذا الاختبار إدخال أنبوب صغير ، في وعاء دموي في أعلى الفخذ أو الذراع لتوجيه عبر الشريان الأورطي وإلى الشرايين التاجية لمعرفة هل يوجد أى انسداد بها.