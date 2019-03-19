شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني: ابتعدوا عن شراء هذه النوعية من «اللابتوب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، من شراء أجهزة “اللابتوب” الرخيصة ذات المواصفات المتدنية، مؤكداً أن كفاءتها سيئة جداً. وقال الحمادي عبر “تويتر”: إذا أردت شراء “لابتوب” فاحذر من اللابتوبات الرخيصة التي من صفاتها: – الشاشة دقتها 1366×768 أو أقل. – ذاكرة الرام 4GB أو أقل. Advertisements – البطارية تعمل ساعتين أو أقل. – المعالج celeron أو pentium أو ما هو على مستواها. – نظام تشغيل الجهاز ليس أصلياً. وتابع قائلاً: “للأسف هذه الأجهزة منتشرة بكثرة وسعرها رخيص وكفاءتها سيئة جداً”.

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