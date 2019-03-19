شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «المرور» عند النزول من المركبة لتفادي هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الحساب الرسمي للمرور السعودي على “تويتر” أصحاب المركبات بتجنب ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها. وأشارت إدارة المرور أن ذلك التصرف يعد مخالفة مرورية، ويعرض مرتكبيه لغرامات مالية. وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أكدت في وقت سابق، أن ترك السيارة في حالة التشغيل يُعد مخالفة مرورية، تسمى “عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة على الطرق”، ويغرم مرتكبها بـ300 ريال.

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