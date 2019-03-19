أسترالي يسافر إلى السويد من أجل "قطع أذنه"

يلجأ البعض لإدخال العديد من التعديلات على أجسادهم كـ"التاتو" و"البيرسينج" بدافع الحصول على مظهر "جذاب"، لكن الكثيرين يجدون تلك التعديلات "مثيرة للاشمئزاز"، مثل ما أقدم على فعله رجل أسترالي سافر إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، حتى يقطع "صوان أذنه" ويجعلها مجوفة.

داخل مركز Calm Body Modification السويدي، نزع رجل أسترالي الجزء الأوسط من الأذن الخارجية، والمعروف أيضا باسم "الصيوان" وبحسب موقع "LADbible" الأمريكي، قام "تشاي مايبرت" مالك المركز بنشر صورة الرجل الذي لم يذكر اسمه، والتى توحى بأنه التقطت عقب إجراءه لعملية النزع، حيث تظهر عملية التقطيب لإذنه عبر صفحة المكان على "الفيسبوك" وعلق قائلا: "لقد سافر هذا الرجل أميالا ليقوم بتجربة أحدث ابتكاراتنا وقد فعلها حقا".

صورة الشاب الأسترالي على "فيسبوك" نالت العديد من التعليقات الساخرة، حيث وصفها رواد موقع التواصل الاجتماعي بأنها "أغبى ما قد يفعله الشخص بنفسه على الإطلاق" وعلق أخر بأنها "عملية مثيرة للاشمئزاز"، ووجد البعض أن ذلك الشخص فيما بعد سيشعر بتيار الهواء يمر من بين تجويف أذنيه ــ على حد تعبيرهم.

بينما أثارت الصورة ذاتها فضول البعض الآخر حول "شدة السمع" فيجيب "تشاى مايبرت" عليهم قائلا: "قد يضعف قدرتك على سماع اتجاه الصوت للأسبوع الأول أو الثاني حتى يتمكن عقلك من التكيف مع أذنيك الجدد.. وبمرور الوقت سوف تتحسن حاسة السمع ــ بحسب "LADbible" الأمريكي.