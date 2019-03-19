شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش بمصنع تديره عمالة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، عمالة مخالفة اتخذت فيلا سكنية مقراً لها لتصنيع المبيدات الحشرية وشعارات مقلدة للأندية السعودية.

وأوضحت وزارة ‏التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها باشرت بلاغاً وردها في “تويتر” حول فيلا سكنية في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة بتصنيع المبيدات الحشرية.

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وأشارت الوزارة، إلى أنه تم ضبط 4,6 مليون منتج مبيد مغشوش، و50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلدة لأندية سعودية.