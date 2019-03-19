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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش بمصنع تديره عمالة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، عمالة مخالفة اتخذت فيلا سكنية مقراً لها لتصنيع المبيدات الحشرية وشعارات مقلدة للأندية السعودية.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها باشرت بلاغاً وردها في “تويتر” حول فيلا سكنية في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة بتصنيع المبيدات الحشرية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم ضبط 4,6 مليون منتج مبيد مغشوش، و50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلدة لأندية سعودية.
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