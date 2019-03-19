"فضيحة" في ساندويتش.. ماكونالدز في عين العاصفة

في فضيحة مدوية ضربت أشهر مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، ادعى رجل في تايوان أن لسانه تعرض لجرح كبير بعد أن اخترقته إبرة كانت في "ساندويتش" البرغر الخاص به.

ونشر الزبون، المعروف باسم شي كايشيانغ، صورة لإبرة ملتوية على ساندويتش "برغر أنغوس" من ماكدونالدز على فيسبوك، وقال إن الإبرة اخترقت لسانه أثناء تناوله وجبة تناول الطعام في المنزل بمدينة شيايي جنوب غربي تايوان، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح شي أن العاملين في مطعم الوجبات السريعة قالوا إن الإبرة سقطت من معدات التنظيف في المطعم، مشيرا إلى أنه اشترى وجبته من مطعم ماكدونالدز على طريق بيجانغ بعد أن انتهى من عمله منتصف ليل الاثنين.

وقال شي: "وخز شيء ما لساني وأدركت أنها كانت إبرة (...) ثم بدأ لساني ينزف".

وقالت الصحيفة البريطانية إن مدير المطعم رافق الرجل إلى المستشفى لإجراء فحوصات وأخذ لقاح ضد الكزاز، ثم رد له قيمة الوجبة كامله مع تعهد بمراجعة شاملة لعملية إنتاج الساندويتشات لمنع وقوع حوادث مماثلة.