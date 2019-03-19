5 أسباب تجذب الرجل للارتباط بالمرأة الأربعينية.. "عاقلة وخبرة"

ينجذب بعض الرجال عند التفكير في الارتباط، في السيدات ذوات سن الأربعين، حيث أنه يرتبط الكثير من شباب العقد الثاني، بنساء أربعينيات، غير مهتمين بفارق السن، حتى لو كان كبيرًا.

ووفقًا لموق "ncbi" الأمريكي، أوضحت دراسة اجتماعية جديدة، أن تفضيل الرجال والشباب للارتباط بأربيعينات، يعود لعدة أسباب نفسية واجتماعية، حيث يبحث الكثير منهم عن علاقة عاطفية مريحة، مع مرأة ناضجة، معتقدين أن هذا هو السن المناسب للأنثى الناضجة.

وذكرت الدراسة عدة أسباب أخرى، هي:

الخبرة العاطفية والجنسية

تتميز المرأة الأربعينية، بخبرتها العاطفية والجنسية عن غيرها، والتي تساعدها في إعطاء الرجل، إحساسًا عاطفيًا جيدًا، يشعره بالرضا خلال علاقته بها.

التحكم بالانفعالات

يعتبر من أهم أسباب جاذبية تلك المرأة، حيث أنها تستطيع السيطرة على انفعالاتها بشكل كبير، فانقطاع الطمث عنها، يجعلها أقل عرضة للتغيرات المزاجية السريعة.

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السيطرة على الغيرة

تحافظ الأربيعينة على علاقتها بالرجل بشكل منضبط، فإنها لا تجعل مشاعرها تسيطر عليها بشكل سلبي، وتكون أكثر ثقة بنفسها.

لا تنزعج من تجاعيد جسدها

في تلك المرحلة العمرية، لا تنشغل المرأة عادًة بهاجس الجمال، حيث أن ثقتها بنفسها تجعلها لا تكترث لذلك الأمر كثيرًا.

عدم الأنانية

نضج المرأة في ذلك السنن يجعلها لا تفكر في ذاتها فقط، بل يكون التفكير في نجاح العلاقة هو الأمر الأهم لديها.