السعودية تقيم أكبر حدائق المدن في العالم

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تبدأ لجنة المشاريع الكبرى التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في تنفيذ حديقة الملك سلمان والتي تعد أكبر حدائق المدن في العالم خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.

وتعد حديقة الملك سلمان التي ستبلغ مساحتها 13.4 كيلو متر مربعاَ وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، مشكلة أكبر حدائق المدن في العالم.

وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض، ويرتبط بستة من طرقها وشرايينها الرئيسية، وبمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام عبر خمس محطات على الخط الأخضر من قطار الرياض، و10 من محطات حافلات الرياض، مما يسهل الوصول إلى الموقع من كافة أرجاء المدينة.

كما تعد حديقة الملك سلمان بمثابة مشروع بيئي - ترفيهي – ثقافي - استثماري، يضم حدائق ومناطق خضراء وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على 9.3 مليون متر مربع، تشمل: (حديقة بالطراز الإسلامي، حدائق عمودية، حديقة المتاهة الزراعية، محمية الطيور والفراشات) إضافة إلى مسار دائري للمشاة بطول 5ر7 كيلو متر، ومنطقة "الوادي" التي تتوسط الحديقة بمساحة 800 ألف متر مربع، ومجموعة من العناصر المائية والمعالم والأيقونات الفنية.

مجمع ملكي للفنون

وتشتمل الحديقة، على" مجمع ملكي للفنون" يقام على مساحة تزيد على 400 ألف متر مربع، يضم مسرحا وطنيا بسعة 2500 مقعد، وخمسة مسارح مغلقة متنوعة الأحجام، ومسرحا خارجيا في الهواء الطلق يستوعب 8000 مشاهد، إلى جانب مجمع للسينما يضم ثلاث قاعات، وأكاديميات ومعاهد للفنون: (أكاديمية الفنون البصرية، أكاديمية فنون التمثيل، معهد الفنون، ومعهد الموسيقى) ومركز تعليمي يعنى بتنمية مواهب الأطفال.

كما تحتوي الحديقة على مجموعة من المرافق الثقافية، تتمثل في إقامة سبعة متاحف متنوعة: (متحف الطيران، متحف الفلك والفضاء، متحف الغابات، متحف العلوم، متحف العمارة، متحف الواقع الافتراضي) إضافة إلى ساحات للاحتفالات على مساحة 40 ألف متر مربع.

وتحتضن الحديقة مجموعة من المرافق الرياضية والصحية، من بينها: "ملعب الرويال جولف" الذي يقام على مساحة 850 ألف متر مربع، ومجمع رياضي على مساحة 50 ألف متر مربع، ملعب الواقع الافتراضي، مركز القفز المظلي والمناطيد، ومركز للفروسية، ومسار للجري والدراجات الهوائية، إضافة إلى عدد من المرافق الترفيهية من بينها: منطقة ألعاب ترفيهية تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة للألعاب المائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركز للترفيه العائلي، وبرج وجسر المشاهدة.

Advertisements

كما تضم مركزاً للزوار يكون بمثابة مركز تعريفي ـ بيئي ـ ثقافي، يقام على مساحة 80 ألف متر مربع، يشتمل على معروضات تفاعلية عن الحديقة، وصالات متعددة الأغراض وقاعة للاجتماعات ومنافذ للأطعمة والمشروبات، إلى جانب منطقة مخصصة لمشاتل الأشجار والنباتات، ومناطق وساحات مفتوحة.

عربات ذكية

وتحتوي الحديقة على مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وفندقية، من بينها: مجمعات للمباني السكنية توفر 12 ألف وحدة سكنية مختلفة، و16 فندقا توفر 2300 وحدة فندقية، ومساحات تجارية للمطاعم والمقاهي وقطاع البيع بالتجزئة تزيد مساحتها على 500 ألف متر مربع، ومجمعات للمباني المكتبية تبلغ مساحتها 600 ألف متر مربع.

وتتميز باستخدام عربات التنقل الذكية والمركبات الكهربائية والدراجات داخل الحديقة، في الوقت الذي تتوفر فيه كافة المرافق والخدمات العامة، والتي تتمثل في: المساجد، والمراكز الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية وطرق الخدمات وممرات للمشاة ومبان لمواقف السيارات تبلغ مساحتها الإجمالية 280 ألف متر مربع موزعة في أطراف الحديقة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أطلق اليوم "مشروع حديقة الملك سلمان" ضمن مجموعة من المشروعات النوعية في الرياض وهي: "مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

وغردت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول المشاريع التي تم إطلاقها قائلة:" تحويل العاصمة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة..".

وأرفقت إنفوجراف تعريفي عن تفاصيل حديقة الملك سلمان، مقارنة بأكبر حدائق في العالم.