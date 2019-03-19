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وزير الدفاع الروسي ينقل رسالة من بوتين إلى الأسد

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش اليوم الثلاثاء، أثناء زيارة عمل إلى سوريا، قضايا مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، وضمان الأمن في المنطقة وتسوية ما بعد الصراع.

© Sputnik . Michael Klimentyev

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو زيارة عمل إلى سوريا، وعقد في دمشق مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقل له رسالة من الرئيس الروسي".

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث مسائل محاربة الإرهاب، ومختلف جوانب توفير الأمن في الشرق الأوسط والتسوية ما بعد النزاع.

من جهتها أفادت "سانا"، أن "وزير الدفاع الروسي أكد أن بلاده مستمرة في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري وستواصل تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري لاستكمال تحرير كل المناطق السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها".

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