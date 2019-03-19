شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين فى مصر يقيم حفل استقبال للسفير العراقى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال على شرف السفير أحمد نايف رشيد الدليمي، بمناسبة توليه مهام عمله سفيرا لجمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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وبارك الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، للسفير أحمد نايف الدليمي ، على ثقة بلاده بتعيينه سفيرا لجمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، متمنيا له التوفيق في مهمته، وتعزيز دور بلاده في ترسيخ العمل العربي المشترك.

وقدم السفير العراقي أحمد نايف الدليمي، شكره لسفير مملكة البحرين في القاهرة على حفاوة الاستقبال في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة.