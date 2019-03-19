شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل على معظم أنحاء البحرين مع تصاعد الأتربة ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً.

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وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.