شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل على معظم أنحاء البحرين مع تصاعد الأتربة ببعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 الى 23 عقدة أحياناً.
وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة : العظمى 25 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.
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