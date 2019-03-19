عقب مذبحة نيوزيلندا وهجوم هولندا.. تعرف على أكثر دول العالم التي يملك سكانها السلاح

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي عقب حادث مدينة "أوتريخت" الهولندية ، ومذبحة نيوزيلندا، تتجه الأنظار إلى مدى فاعلية قوانين السلاح ، فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بتشديد إجراءات ترخيص الأسلحة للمدنيين.

وتداولت مواقع نيوزيلندية أخباراً حول النشاط الكبير بمتاجر الأسلحة في نيوزيلندا، في ظل «حمى الشراء» التي أصابت المواطنين إثر هجوم المسجدين في نيوزيلندا ، والتوقعات بتشديد قوانين السلاح من قِبَل الحكومة، بعد تصريح جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء.

وكان هجوم كرايستشيرش الذي أودى بحياة 50 شخصاً، الجمعة 15 مارس، تسبب في صدمة كبيرة بين النيوزيلنديين الذين لم يعتادوا مثل هذه العمليات، رغم أن ربع الشعب تقريباً يمتلك سلاحاً مرخصاً.

والاثنين قتل جوكمان تانيس (37 عاماً) ، ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصاب تسعة آخرين داخل ترام في أوتريخت بهولندا، وقالت الشرطة إن الهجوم لأسباب عائلية ، على ما يبدو.



مثل هذه الحوادث، على سبيل المثال، تنتشر في الولايات المتحدة، التي تحتل صدارة قائمة الدول الأكثر امتلاكاً للسلاح لكل مواطن.

ورغم أن نيوزيلندا تقع في مركز متقدم نوعاً ما، فإنها هادئة ، فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم ، بحسب "عربي بوست".

نيوزيلندا في المركز الـ 20

وطبقاً لآخر مسح جرى عام 2017، احتلت نيوزيلندا المركز العشرين عالمياً في معدل امتلاك المواطنين للسلاح المرخص.

إذ يمتلك السلاح هناك أكثر من 26 شخصاً من كل 100 مواطن.

ويبلغ عدد السكان في نيوزيلندا حوالي 4.6 مليون نسمة طبقاً لتعداد عام 2017، بينما يوجد هناك 1.2 مليون سلاح مرخص منتشرة بين السكان. بالإضافة إلى حوالي 12 ألف قطعة سلاح غير مرخصة.

الولايات المتحدة الأولى

ويمتلك المواطنون الأمريكيون الآن 40% من جميع الأسلحة في العالم، وهي كمية أكبر من الـ 25 دولة التالية من حيث ملكية الأسلحة.

وتحتل الولايات المتحدة صدارة القائمة بمتوسط 120 قطعة سلاح لكل 100 مواطن.

ووفقاً لمسح استمر عقداً من الزمان أصدره معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، لا يمتلك الأمريكيون فقط أكبر عدد من الأسلحة للفرد الواحد، ولكن أيضاً بين عامي 2006 و2017، حصل أصحاب الأسلحة الأمريكيون على حوالي 122 مليون سلاح جديد.

ويمثل ذلك أكثر من نصف الأسلحة النارية المملوكة للمدنيين والتي يبلغ عددها 207 ملايين سلاح حول العالم خلال ذلك الوقت.

اليمن في المركز الثالث

وجاءت اليمن في المركز الأول عربياً والثالث عالمياً، إذ يوجد قرابة 53 سلاحاً بين كل 100 مواطن هناك. يبلغ عدد سكان اليمن حوالي 28 مليون نسمة، ويتواجد هناك قرابة 14.9 مليون قطعة سلاح.







الترتيب العالمي:

الولايات المتحدة: 120 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 393 مليون قطعة.

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جزر فوكلاند: 62 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 2000 قطعة. اليمن: 53 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 14.9 مليون قطعة.

كاليدونيا الجديدة: 43 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 115 ألف قطعة.

مونتغرو: 39 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 245 ألف قطعة.

كندا: 35 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 12.7 مليون قطعة.

الأوروغواي: 35 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.2 مليون قطعة.

قبرص: 34 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 285 ألف قطعة.

فنلندا: 34 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.8 مليون قطعة.

ترتيب الدول العربية:

اليمن: المركز الثالث عالمياً بـ 53 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 14.9 مليون قطعة.

لبنان: المركز 11 عالمياً بـ 32 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.9 مليون قطعة.

العراق: المركز 29 عالمياً بـ 20 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 7.6 مليون قطعة.

الأردن: المركز 34 عالمياً بـ 19 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.5 مليون قطعة.

الكويت: المركز 38 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 685 ألف قطعة.

عُمان: المركز 39 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 792 ألف قطعة.

قطر: المركز 41 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 390 ألف قطعة.

السعودية: المركز 42 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 5.5 مليون قطعة.

الإمارات: المركز 43 عالمياً بـ 17 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 1.6 مليون قطعة.

ليبيا: المركز 59 عالمياً بـ 13 قطعة سلاح لكل 100 مواطن، بإجمالي 851 ألف قطعة.