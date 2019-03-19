ندوة حول «قصتي» في لندن

اختتمت مؤسَّسة «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مشاركتها في «معرض لندن الدولي للكتاب 2019»، حيث سلَّطت الضوء من خلالها على أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات الأدب والثقافة.

نظَّمت المؤسَّسة، خلال المشاركة، مجموعة من الفعاليات، التي حظيت بحضور جماهيري كبير، منها ندوة حول كتاب «قصتي» من تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي استعرض خلالها جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أهمية الكتاب الذي يشارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ملايين القرّاء في الإمارات والوطن العربي والعالم، إضاءات ومحطات من رحلة خمسين عاماً من حياته وعمله ومسؤولياته.

وأكَّد ابن حويرب أنَّ الكتاب يشكِّل رحلة ممتعة في عالم القراءة، تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة، منذ أن أسْنِدَت إلى سموّه أوَّل «وظيفة» في خدمة وطنه، حين تولَّى قيادة الشرطة والأمن العام في دبي عام 1968، وحتى تولّيه منصب نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي في عام 2006، مروراً بتأسيس قوة دفاع دبي.

Advertisements

وأضاف ابن حويرب في قراءته للكتاب، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاد مسيرة التنمية المتسارعة في دبي، ولياً للعهد ثمَّ حاكماً، لتتحوَّل الإمارة بفضل رؤيته السابقة عصرها، إلى حاضرة عالمية تشكِّل نموذجاً للتقدُّم والإنجاز وتبنّي الابتكار، وتجسيداً للأمل الإنساني، والإصرار على العمل، والبناء في منطقة تعرَّضت لكثير من التوترات، وذلك بموازاة النهضة الشاملة، التي شهدتها الإمارات ككل، وبالتكامل معها.

وأشار ابن حويرب إلى أنَّ سموه أفرد فصولاً عدة حول تجربة دبي الاستثنائية والملهمة التي جعلتها أنجح نموذج اقتصادي وتنموي في المنطقة، مستعيداً قصة المدينة من خلال منجزاتها، التي جعلتها تتصدَّر عناوين الصحف العربية والعالمية، مثل: تحويلها إلى وجهة سياحية رائدة، تنافس مدن العالم المكرسة تاريخياً في هذا المجال، إضافة إلى بناء مشاريع عملاقة ذات صدى عالمي.

وفي ختام الندوة، دار الحديث حول أهمية الكتاب الذي يضع بين أيدي القرّاء، تجارب شخصية تلهم وتعطي الأمل بالنجاح والتفوق.

كما نظمت المؤسَّسة عدداً من ورش العمل والجلسات المتخصِّصة، إلى جانب إطلاق عدد من الكتب والإصدارات عن شركة قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة لها، ومن هذه الكتب: «نظرات على العراق 1912» للدكتور محمد مخلوف باللغة الإنجليزية، و«القرآن في مجموعة منجانا: كنز لا مثيل له» للكاتب شون كوفلين، و«دبي أسماء وأماكن» للدكتور جاك كيلو.