الائتلاف الحكومي في نيوزيلندا يتعهد بتشديد قوانين الأسلحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس، أنها ستشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد ثلاثة أيام من مجزرة في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وأكدت الشرطة أن منفذ الهجوم شخص واحد هو الأسترالي برينتون تارانت، الذي وجهت إليه تهمة القتل وستوجّه إليه تهم أخرى عندما يمثل أمام المحكمة ثانية، في 5 إبريل المقبل.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أمس، أن الائتلاف الحكومي موحد، بشأن ضرورة تقليل توفر هذا النوع من الأسلحة الذي استخدمه منفذ الهجوم المنادي بتفوق العرق الأبيض، أثناء هجومه على المسجدين وقت صلاة الجمعة.

وصرّحت وإلى جانبها نائبها وشريكها في التحالف وينستون بيترس: «لقد اتخذنا قراراً كحكومة، نحن متحدون». وأضافت: «في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع، سنكون قد أعلنّا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمناً».

وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه «نيوزيلندا أولاً» التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل. وقال «الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك ستتغير قوانينا».

ولم تقدم أردرن تفاصيل عن قوانين الأسلحة الجديدة، إلاّ أنها قالت إنها تؤيد فرض حظر على الأسلحة الآلية عقب الهجوم. وحثت مالكي الأسلحة الذين يفكرون في تسليمها على فعل ذلك. وقالت «الدرس الواضح الذي علمه لنا التاريخ في أنحاء العالم، هو أن نجعل مجتمعنا أكثر أمناً.. حان وقت التصرف». وتابعت «أعتقد بشدة أن الأغلبية الساحقة من مالكي الأسلحة في نيوزيلندا ستتفق مع الشعور العام بأن تغييراً يجب أن يحدث».

وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح في نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.وذكرت الشرطة أن 250 محققاً ومتخصصاً من جميع أنحاء البلاد، يعملون على التحقيق في الهجوم المروع الذي أكدت أن مرتكبه شخص واحد هو الأسترالي تارانت. وكان الحزن يخيم على نيوزيلندا أمس الاثنين؛ حيث تجمع النيوزيلنديون من جميع شرائح المجتمع للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لعملية القتل، وتشكيل جبهة موحدة ضد الكراهية العنصرية. وأقام أقارب أصدقاء الضحايا، صلاة المغرب أمس عند مسجد النور حيث وقع أكبر عدد من القتلى، وتعالت أصوات بكائهم في متنزه قريب كان يتجمع فيه عدد من السكان المحليين.

وجرى حفر عشرات القبور، استعداداً للسماح بدفن الجثامين، التي قال نائب قائد الشرطة والي هوماها، إنه سيحدث قريباً.

وصرح «العملية حزينة ومرهقة.. لأنه طبقاً للدين الإسلامي، أرادت عائلات الضحايا تسلم الجثامين بالسرعة الممكنة لدفنها». وأضاف «لدينا فرق خبيرة بالدفن جاهزة لتسلم الجثامين في أي وقت».

وفي وقت سابق قام عدد من السكان الأصليين، بأداء مراسم ماورية خاصة عند المسجد، أثناء وجود قادة المسلمين وعدد من المسؤولين المحليين.

وبعد ذلك زار عشرات الطلاب موقع الهجوم وأدى عدد منهم رقصة هاكا الماورية التقليدية والتي أدتها مجموعات في أنحاء نيوزيلندا عقب الهجوم.

وفي أوكلاند تجمع طلاب كلية اوريوا ليشكلوا قلباً ورسالة «كيا كاها» التي تعني «ابقوا أقوياء» بلغة الماوري.

وبعث قادة المسلمين في نيوزيلندا أمس الاثنين، برسائل حب وتعاطف وتقدير للدعم المجتمعي الذي لاقوه بعد الهجوم. وزار مئات الأشخاص موقعي الهجوم وأنشدوا الأغاني وأحضروا معهم الورود والطعام وقدموا التعازي وقاموا بالدعاء والصلاة.

وشارك عشرات الآلاف في وقفات لتكريم الضحايا في أنحاء مختلفة من نيوزيلندا، وجمع موقع لدعم الضحايا تبرعات بأكثر من 6.22 مليون دولار أمريكي.وكانت أردرن، أول الموقّعين في كتاب لتقديم التعازي افتتحته أمس الاثنين في العاصمة ولنجتون. وكتبت فيه «نيابة عن شعب نيوزيلندا بأكمله.. نحزن معاً. نحن واحد. إنهم نحن».(وكالات)