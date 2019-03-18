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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدراسة خلال رمضان.. «التعليم» تنشر التقويم الدراسي للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم للعام المقبل 1441هـ أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم 24 – 5 – 1441هـ، وتستمر الدراسة حتى 14 – 9 – 1441هـ، بداية إجازة عيد الفطر؛ أي سيكون هناك دراسة خلال شهر رمضان 1441هـ.
وأوضح التقويم الذي نشرته الوزارة على موقعها أن العام الدراسي المقبل سينطلق يوم الأحد 2 – 1 – 1441هـ الموافق 1 – 9 – 2019م، على أن تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 25 – 4 – 1441هـ، وبداية إجازة منتصف العام نهاية دوام 7 – 5 – 1441هـ.
وسيعود الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 24 – 5 – 1441هـ، وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم 14 – 9 – 1441هـ، على أن تُستأنف الدراسة يوم 8 – 10 – 1441هـ، يعقبها اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 10 – 10 – 1441هـ، ثم بداية إجازة نهاية العام بنهاية دوام يوم الخميس 19/10/1441هـ الموافق 11/6/2020م.
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