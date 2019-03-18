زوجان نباتيان يتبنيان قرنبيطة: "مش عاوزين طفل من لحم ودم"

لا يميلون لتناول اللحوم بأنواعها المختلفة، حيث يحتفظ النباتيون على حبهم الشديد لأكل الخضروات والفواكه فقط دون غيرها من الأطعمة، وتعتبر الأكلات النباتية هي مصدر غذائهم الأساسي.

لكن هل تخيلت يوما أن يتحول ذلك الحب إلى هوس غريب، لبعض النباتيين؟ بالفعل تحول حب النباتات إلى هوس غير طبيعي، بعدما قام زوجان من مدينة إشبيلية الإسبانية، بتبني قطعة من نبات البروكلي (القرنبيط).

بقرار غريب، قام الزوجان المدعوان "ماريو بوديز"، و"إيرين سانشو"، بخوض تجربة جنونية، بعدما قررا تربية ورعاية نبات بروكلي، موضحين أنهما لا يرغبان في إنجاب طفل من لحم ودم.

فوفقًا لموقع "8satire" البريطاني، قال ماريو: "لم نرد طفلًا من لحم ودم، لأننا نباتيان، وهذا الأمر يجعلنا مختلفين فعلا"، وبعد خوض تلك التجربة الغريبة، نجح الثنائي من تحقيقها، وبدئا رعاية "القرنبيط"، بتجهيز غرفة خاصة له، وتأسيس بيئة خضراء، وطقس مناسب له.

أطلق الزوجان اسم "براسيكاسيا" على "القرنبيطة"، وصرحا أنهما يستعدان لتبني نبتة أخرى، بعد نجاح تلك التجربة، لتكن شقيقة للقرنبيطة.