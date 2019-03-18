أ ش أ

استنكر مجلس الوزراء الكويتي حادث إطلاق النار الذي وقع، صباح اليوم الاثنين، في محطة للترام بمدينة أوترخيت في هولندا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد (الوزراء) الكويتي – في بيان صادر عنه، عقب جلسته الأسبوعية، والتي عقدت اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح – وقوف الكويت مع هولندا، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أدان مجلس الوزراء الكويتي، حادث إطلاق النار الإرهابي في مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء، مجددا موقف الكويت المبدئي والرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية، التي تتنافى مع كافة الأديان والشرائع والقيم الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود وتجسيد التضامن العالمي; لوأد ظاهرتي العنف والإرهاب بكافة أشكالهما وصورهما، والتي تستهدف حياة الأمنين، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لوأد العنف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.