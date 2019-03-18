شكرا لقرائتكم 3 قتلى بإطلاق النار في أوتريخت والسلطات تطارد مشبوهاً تركي الأصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أوتريخت (هولندا) - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 19:36

قُتل 3 اشخاص وجُرح 9 آخرون، في اطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، تتعامل معه السلطات بوصفه إرهابياً.



ونشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل تطارده، وكتبت على "تويتر": "الشرطة تطلب منكم توخي الحذر من غوكمان تانيس (37 سنة) المولود في تركيا، لعلاقته بالحادث"، محذرة من "الاقتراب منه".

جاء ذلك بعدما بثت هيئة الإذاعة الهولندية أن الشرطة طوّقت مبنى يُعتقد بأن المسلح يتحصّن به.

وقال رئيس بلدية أوتريخت جان فان زانين: "نستطيع أن نؤكد سقوط 3 قتلى و9 جرحى، اصابة 3 منهم خطرة. نعمل وفق مبدأ أن هذا هجوم ارهابي".

وأجرى رئيس الوزراء مارك روتي محادثات أزمة، معرباً عن "قلق بالغ" إزاء الجريمة. وقال: "بلدنا اهتزّ بفعل هجوم في أوتريخت. الشرطة والمدعون يفحصون ما حدث".

واشار الى أن الدافع الارهابي "ليس مستبعداً"، مضيفاً ان كل الجهود منصبّة على اعتقال "المشبوه أو المشبوهين". وزاد: "هولندا لن تتسامح مع عدم التسامح".

وكتب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-ياب ألبيرسبرغ على "تويتر" أنه يجري "مشاورات أزمة". وأضاف أن الجهاز "يراقب الوضع في أوتريخت. نحن على اتصال وثيق بالسلطات المحلية. لا نستطيع استبعاد الدافع الارهابي، وتم تفعيل فريق أزمة".

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وتابع: "حصل إطلاق نار في عدة مواقع. لا تزال تفاصيل كثيرة غامضة في هذه المرحلة، والسلطات تعمل بجدية للوقوف على كل الحقائق. ما نعرفه هو أن المجرم طليق، والهجوم إرهابي كما يبدو".

ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، لأن المسلح ما زال طليقاً. وعزّزت السلطات إجراءات الأمن في المدارس والمساجد والمطارات والمباني الحيوية في هولندا. كذلك تلقت المدارس تعليمات بغلق أبوابها.

جاء ذلك بعدما فتح مسلح النار على ترامواي في أوتريخت. وشوهدت جثة مغطاة بقطعة قماش على سكة الحديد، فيما تجمّع شرطيون ملثمون ومسلحون وعناصر في أجهزة الطوارئ وعربات اسعاف حول موقع الهجوم، فيما أوقفت السلطات سير قطارات الترامواي في المنطقة.

وأعلنت الشرطة "إرسال مروحيات لتقديم المساعدة"، لافتة الى ان "التحقيق يشمل وجود دافع ارهابي محتمل".

وتشتهر أوتريخت، رابع أكبر مدينة هولندية، بقنواتها المائية الرائعة ووجود عدد كبير من الطلاب فيها. وحوادث إطلاق النار نادرة في أوتريخت، كما في سائر أنحاء هولندا.

وفي آب (اغسطس) الماضي، أقدم شاب افغاني يحمل تصريح إقامة المانياً، على طعن سائحين أميركيين في محطة القطارات الرئيسة في امستردام، قبل إطلاق النار عليه واصابته.

وفي أيلول (سبتمبر)، أعلن محققون هولنديون اعتقال 7 أشخاص وإحباط مخطط لشنّ "هجوم ضخم" على مدنيين في البلاد.

وفي حزيران (يونيو)، اعتُقل شخصان يُشتبه في ضلوعهما بالارهاب، فيما كانا يقتربان من شنّ هجمات ضد أهداف، بينها جسر في روتردام وفي فرنسا.