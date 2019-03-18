شكرا لقرائتكم عملية تركية – ايرانية ضد "الكردستاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 18:39

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ان بلاده وايران أطلقتا اليوم الاثنين "عملية مشتركة" ضد متمردي "حزب العمال الكردستاني".



وقال: "أطلقنا عملية مشتركة مع ايران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية، وسنعلن نتيجتها".

وكان صويلو ذكر مطلع الشهر الجاري أن أنقرة تأمل بشنّ "عملية مشتركة" مع طهران ضد مواقع "الكردستاني" في شمال العراق.

Advertisements

ويأتي إعلانه اليوم الاثنين بعد مقتل جنديَين عراقيين في اطلاق نار على بعد 100 كيلومتر غرب الموصل، بين الجيش العراقي ومسلحين من التنظيم.

وتتقاسم تركيا حدوداً مع إيران والعراق، وعززت تعاونها مع طهران ضد "الكردستاني" في السنوات الأخيرة. وتستكمل تركيا تشييد "جدار أمني" على حدودها مع إيران، لمنع تنقلات المتمردين الأكراد بين البلدين.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص، خلال مواجهات بين "الكردستاني" وأجهزة الأمن التركية منذ العام 1984، علماً ان تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعتبر التنظيم "إرهابياً".