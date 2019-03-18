الحكومة اليمنية تطالب السويد بالضغط على "أنصار الله"

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القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن، بيتر سيمنبي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.
© AP Photo / Raad Adayleh
وأشار اليماني إلى "تعنت الانقلابيين وعدم جديتهم في تنفيذ ما التزموا به بموجب اتفاق ستوكهولم".
من جانبه، أكد المبعوث السويدي أن "بلاده ستبذل كل جهد ممكن باتجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن".
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