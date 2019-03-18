شكرا لقرائتكم مقتل جنديَين عراقيَين باشتباكات مع "حزب العمال الكردستاني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ ساعتين في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 17:16

بغداد - رويترز - أعلن الجيش العراقي في بيان اليوم الاثنين أن اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أدت إلى مقتل جنديين وإصابة خمسة مسلحين. وأضاف أن الاشتباكات وقعت في سنجار شمال غرب العراق بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من اجتياز نقطة تفتيش تابعة للجيش. وقال الجيش إن المسلحين صدموا جندياً بسيارة وهاجموا نقطة التفتيش. ولم يعلق حزب العمال الكردستاني على ذلك.



ونادراً ما تقع حوادث أمنية بين الجيش العراقي وجماعات مسلحة باستثناء تنظيم "داعش". وكانت سنجار القريبة من الحدود مع سورية إحدى المناطق الأولى التي تمت استعادتها من أيدي التنظيم عام 2015 خلال حملة دعمتها الولايات المتحدة لطرده من المناطق الواسعة التي كان يسيطر عليها في العراق وسورية.

لكن الوضع الأمني لا يزال هشاً في المنطقة الجبلية النائية مع وجود عدد من الجماعات المسلحة المختلفة. ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ عقود في جنوب تركيا وله قواعد في شمال العراق بما في ذلك قرب سنجار.