دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان متوقعاً أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن حدث كبير يقام يوم 10 ابريل القادم وذلك للكشف عن سلسة هواتف جديدة أو مجددة إذا جاز التعبير تحمل إسم Galaxy A.

بحسب التسريبات الماضية وكما هو واضح في بوستر الاعلان ستكشف سامسونج عن 3 هواتف هي جالكسي A20 وجالكسي A40 والنسخة الاكثر كفاءة ستحمل إسم جالكسي A90.

ايضاً تلمّح الصورة إلى ان الهواتف الثلاثة ستكون بشاشات كاملة مع إطارات دقيقة إلى حد ما ولكن من الواضح ان هاتف جالكسي A90 سيحظى بعتاد ومزايا أكثر من البقية.

ايضاً سيتميز هاتف جالكسي A90 بوجود ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي ميكانيكية منبثقة تظهر فقط عند الحاجة إليها كما هو موجود في الكثير من الهواتف الصينية حالياً.

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الحديث سيقام في ثلاث مدن هي بانكوك وميلانو وساوباولو وسيتم بثه على الهواء مباشرة.

المصدر

التدوينة سامسونج تختار يوم 10 ابريل موعداً للكشف عن سلسلة Galaxy A ظهرت أولاً على عالم التقنية.