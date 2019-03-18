إعفاء واختفاء وإقامة جبرية.. ماذا حدث لابن سلمان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على غير المعهود، لم يظهر ولي السعودي منذ قرابة 21 يومًا، تحديدًا منذ 22 فبراير الماضي، أقاويل كثيرة تتحدث عن اختفاء الرجل، فبين الإعفاء والتجريد والإقامة الجبرية، غاب ثاني أهم رجل في السعودية عن الأنظار.

جميع المعطيات حول عدم ظهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، غير المعهود، تشير إلى اختفائه، في حين تتحدث تقارير إعلامية عن خلاف مع والده اضطر الأخير على إثره إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية.

آخر خبر تحدث عن ولي العهد السعودي كان قبل 21 يوماً، حيث حضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة، بالعاصمة الرياض، ورأسها الملك سلمان بن عبد العزيز.

محمد بن سلمان الذي فرض حضوره البارز منذ تنصيبه ولياً للعهد في يونيو 2017، لم يغب عن أي من المشاهد السياسية التي تشهدها البلاد، كان أثار الانتباه في غيابه عن مشاهد يفترض أن يكون حاضراً فيها.

لعل من هذه المشاهد عدم وجوده مع والده حين استقبل في مكتبه بقصر اليمامة، بالرياض، في 5 مارس الجاري، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وعلى غير العادة أيضاً، غاب محمد بن سلمان عن لقاءات أجراها والده، الملك سلمان، في 11 مارس، مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وكبار المسؤولين اللبنانيين في القطاع المالي.

المثير للانتباه أيضاً أن ولي العهد لم يكن في استقبال والده عند عودته من مصر، عقب حضوره القمة العربية الأوروبية في 26 فبراير الماضي، في حين كان جمع كبير من الأمراء في استقبال العاهل السعودي.

في السياق، وبعد أسابيع من الغياب، تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز جرّد، ولي عهده ونجله محمد، من بعض صلاحياته المالية والاقتصادية.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الملك كشف عن إعفاء نجله من تلك الصلاحيات لكبار الوزراء، موخراً، ويقال إن والده طلبه للحضور في اجتماع مجلس الوزراء الأخير غير أنه لم يحضر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان لم يحضر، طوال الأسبوعين الماضيين، سلسلة من الاجتماعات الوزارية والدبلوماسية رفيعة المستوى في السعودية.

كما أسند الملك سلمان بشكل غير مباشر صلاحياته الاستثمارية لمساعد العيبان، أحد كبار مستشاريه، وفق ما ذكرت الصحيفة.

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وبينما لم يُعلن عن هذه الخطوة، تقول الجارديان إن مصادر خاصة أبلغتها باختيار الملك لمساعد العيبان، أحد مستشاريه، والذي تلقّى تعليمه في هارفارد، لتولي مهمة الإشراف على قرارات الاستثمار نيابة عن الملك، علماً أن العيبان عيّن مؤخراً مستشاراً للأمن القومي.

ورفضت السفارة السعودية في واشنطن طلباً من الجارديان للتعليق على هذه الأنباء.

وأوضحت الجارديان أن العلاقة بين الملك وابنه تخضع للتدقيق والمراجعة؛ بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، وتوجيه الاتهام لمحمد بن سلمان؛ بكونه هو من أمر بتنفيذ عملية القتل، والتي أدت لإدانات دولية واسعة.

وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت حرب اليمن أو اغتيال خاشقجي قد أديّا إلى توتر العلاقة داخل الأسرة الحاكمة.

وفي وقت يعتقد البعض أن محمد بن سلمان يسير في طريقه نحو العرش خلفاً لوالده، فإن آخرين يؤكدون أن الملك سلمان يسعى لكبح جماح ولده المثير للجدل.

وبحسب مصادر تحدثت للجارديان، فإن بن سلمان لم يحضر اثنين من أحدث الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء الذي يرأسه الملك سلمان، كما لم يحضر محادثات أخرى رفيعة المستوى مع شخصيات زائرة، ومن ضمن ذلك لقاء الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ولم يحضر أيضاً لقاء مع كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين، ولا اجتماع الملك ومفتي السعودية، ولا اجتماعاً مع رئيس منظمة الصحة العالمية، ولا اجتماعات مع رئيس وزراء لبنان وسفراء من الهند والصين.

ورغم أن بن سلمان سبق له أن غاب عن اجتماعات مجلس الوزراء من قبل، فإن مصدراً مطّلعاً على أعمال البلاط الملكي أبلغ الجارديان بأن هناك مفاجأة حقيقية في سبب عدم حضور بن سلمان، خلال الأسبوعين الماضيين.

وتنقل الجارديان عن مصادرها قولها إن الملك سلمان كان مستاءً من غياب ابنه الأخير عن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث ناقش التحديات العديدة التي تواجه المملكة، إذ أثار الملك المخاوف بشأن هروب الاستثمارات، مؤكداً أنه طلب من الجميع أن تكون القرارات المالية مستقبلاً بحاجة إلى موافقة الملك شخصياً، واعتبر القرار سارياً على الفور، ويتعلق باستثمارات كبيرة من قبل السعودية.

وكانت الجارديان قد نقلت، الأسبوع قبل الماضي، عن مصادر خاصة قولها إن هناك خلافات بين الملك ونجله؛ بعد أن تسرّبت خطة لمحمد بن سلمان للإطاحة بوالده خلال سفره للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية التي عُقدت في مصر، الشهر الماضي.

وتحدثت مصادر عن خلاف مع والده اضطرّ الأخير على أثره إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية.