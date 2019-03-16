جوجل تنافس سامسونج وهواوي وأبل في تصنيع هاتف قابل للطي

دخلت شركة جوجل حلبة الاستعداد نحو إنتاج هواتف قابلة للطي، لتنضم إلى كل من سامسونج التي أعلنت رسميا عن أول هواتفها القابلة للطي، كما أعلنت "أبل" و"هواوي" القيام بالأمر نفسه.

وكشفت جوجل رسميا عن التصميمات الأولية لأول شاشة هاتف قابل للطي تصنعها، ونقل موقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الأولى لهذه التصميمات، التي بدت مشابهة بقدر كبير لتصميمات هواتف هواوي Mate X وسامسونج Galaxy Fold القابلة للطي.

وذكر الموقع الأمريكي أن شاشات جوجل الجديدة لن يقتصر العمل بها في مجال تصنيع الهواتف الذكية فقط، بل ستكون مؤهلة للاستخدام في تقنيات الحوسبة بكافة مجالاتها.

وتتمتع شاشة جوجل بمرونة فائقة، تجعل من السهل تصنيعها بأي حجم، لتكون قابلة لأن تصبح شاشة لوحية، وأن تصبح هاتفا في الوقت نفسه، وأن تصبح أيضا شاشة عرض كبيرة تعادل في حجمها، شاشات أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وفق التصميمات.

يشار إلى أن عملية تصنيع شاشة جوجل الجديدة القابلة للطي، ستتم بنفس طريقة تصنيع هواتف بيكسل التابعة لجوجل، بخامات لا تمتلكها الشركة الأمريكية، حيث ستستعين بشركات تصنيع شاشات، على أن تختار فيما بين HTC وLG.