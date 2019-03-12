دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه التطبيقات تتجسس على أجهزة الأندرويد.. احذروا منها

حذرت تقارير تقنية حديثة من وجود العديد من التطبيقات التي تقوم بالتجسس على الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة تشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكرت هذه التقارير، فإن هذه التطبيقات تقوم بجمع البيانات من الهواتف الذكية، ثم تقوم بإرسالها إلى مواقع تواصل اجتماعي شهيرة مثل فيسبوك، ليستفيد القائمون على هذه المواقع منها في توجيه الإعلانات على مواقعهم.

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وكشفت التقارير عن أبرز هذه التطبيقات التي تقوم بالتجسس على مستخدمي أندرويد، والتي جاء من ضمنها تطبيق Duolingo الذي يقوم بتعليم اللغات، وتطبيق Yelp الذي يقدم خدمات متنوعة لمستخدميه، وتطبيق Indeed الذي يستخدمه المستخدمون للبحث عن وظائف عبر الإنترنت.

ولفتت التقارير الانتباه أيضًا إلى أن هناك تطبيقات آخرى معروفة لوحظ عليها نشاطات تجسسية مشابهة، إلا أنها توقفت عن هذا بعدما أثيرت هذه القضية حولها مؤخرًا، ومن بينها تطبيق KAYAK الذي يُستخدم لحجز الرحلات الجوية، وتطبيق Spotify الذي يستخدمه الكثيرون لسماع الموسيقى.

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وكانت تقارير مشابهة سابقة قد حذرت مستخدمي هواتف آبل من وجود العديد من التطبيقات التي أجهزتهم، والتي تقوم بالتجسس عليهم وتسجل بياناتهم، مثل شبكات الواي فاي التي يتصلون بها، وبيانات المواقع التي يزورونها من خلال الجي بي إس، بالإضافة إلى المواقع التي يقوم بزيارتها.

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