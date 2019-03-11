دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل توفر لمستخدميها 10% رصيد إضافي عند شحن حساباتهم في App Store و iTunes

أعلنت شركة آبل عن توفير رصيد إضافي للمستخدمين عند تحويل النقود من بطاقتهم الائتمانية إلى حساباتهم عبر Apple ID للقيام بعمليات شراء للتطبيقات في App Store أو المسارات الموسيقية من iTunes بالإضافة للخدمات السحابية عبر iCloud، حيث تكون نسبة الرصيد الإضافي 10% من المبلغ المحول لحساب Apple ID.

ويمكن للمستخدم شحن الحساب عبر الذهاب لإعدادات واختيار iTunes & App Store ومن خلاله يمكن الوصول إلى Apple ID وبالضغط عليها ستظهر النافذة الخاصة بها موضحة شروط شحن الحساب مع إعلان الشركة لتاريخ الإستفادة من حملة الرصيد الإضافي حتى 14 مارس الجاري أي أن العرض سينتهي خلال ثلاثة أيام.

كما أن الخاصية متوفرة لنسخة سطح المكتب لـ iTunes حيث يمكن الوصول للعرض عن طريق الدخول للحساب ثم الضغط على أيقونة عرض حسابي ثم Apple ID وبمجرد الضغط على أي من خيارات الشحن المتوفرة سيتم إضافتها للحساب مباشرة دون طلب تأكيد العملية عبر إدخال كلمة مرور أو Touch ID كما هو الحال عند تنفيذ العملية من الآيفون.

التدوينة آبل توفر لمستخدميها 10% رصيد إضافي عند شحن حساباتهم في App Store وiTunes ظهرت أولاً على عالم التقنية.