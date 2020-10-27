تردد قناة اليرموك عبر النايل سات 2020 كيفية ضبط قناه Yarmouk الأردنية ومشاهدة أحدث المسلسلات التركية والهندية

تردد قناة اليرموك، محط بحث واسع على محرك البحث جوجل لضبط قناة اليرموك الأردنية لمشاهدة أحدث المسلسلات التركية المترجمة والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية ويهتم بها الملايين من المشاهدين وعلى رأسها مسلسل أرطغرال ومسلسل قيامة عثمان، ولهذا نعرض إلي جميع قراء موقع دليل الوطن تردد قناة اليرموك عبر النايل سات وخطوات ضبط القناة للاستماع بمشاهدة أجدد المسلسلات التركية وغيرها من العربية.

تردد قناة اليرموك

تعد قناة اليرموك من أشهر القنوات الأردنية التي تم البدء في بثها منذ عام 2012 واحتلت نسب مشاهدة عالية لتصبح من أقوي القنوات التي تعرض المسلسلات التركية والهندية والعربية وغيرها من البرامج المتنوعة التي تحظي على إقبال عالي من المشاهدات، كما أنها تقدم باقة متنوعة من البرامج الدينية، كما يتم بث القناة على الانترنت بجودة عالية وبدون انقطاع البث.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

ويمكن للجميع إتباع الخطوات التالية لضبط قناة اليرموك عبر القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد: 11678 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

قناة اليرموك

ونشير إلي أنه يتم عرض مسلسل قيامة عثمان كل أسبوع يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية وبتوقيت الأردن، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم عرضه بشكل أسبوعي ويحظي بنسب عالية من المشاهدات ويتم إعادة عرض الحلقة يوم الخميس.