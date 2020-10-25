تردد القنوات المصرية التعليمية 2020 على نايل سات بأقوى إشارة

قنوات مصر التعليمية 2020، رغم الجهد الكبير التي تبذله وزارة التربية والتعليم في العديد من الأمور لكن لا تنسى الطالب وتحاول دائماً أن تيسر عليهم الأمور الصعبة عن طريق القنوات التعليمية الجديد التي يوجد بداخلها كل ما يحتاجه الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية لأنها تعتبر ما تقوم به واجب يجب تنفيذه لكي لا يتأثر مستقبل الطلاب ورحلتهم التعليمية بسبب جائحة كورونا ويكفي أنها نفذت خطة ناجحة في العام الدراسي الماضية نال إعجاب الجميع وتمكن من الطلاب استمرار العملية التعليمية دون أن تتعرض صحتهم إلى الخطر بل كانت الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة لتطبيق خطوة وقائية ناجحة، بدء العام الدراسي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية للمرحلة الابتدائية والاعدادية في يوم 17 من أكتوبر للعام الجاري 2020 ووجدنا أن هناك خطة تباعد بين الطلاب وضعتها المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب وجعلت أولياء الأمور مطمئنين على أبنائهم دون خوف، ترقبو معنا للتعرف على قنوات مصر التعليمية.

تردد قنوات مصر التعليمية 2020

القناة: مصر التعليمية. التردد: 11747. معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي التصحيح: 5/6.

أسم القناة:مدرستنا. التردد: 12303. Advertisements معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.

أسم القناة: مصر التعليمية مباشر. التردد: 12380. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. التصحيح: 5/6.

قنوات مصر التعليمية ودورها تجاه الطلاب

هدف القنوات التعليمية هو توصيل المعلومة للجميع الطلاب بشكل صحيح من مصدر رسمي موثوق به دون أي تكاليف لأن القنوات التعليمية تابعة للوزارة وتعمل بشكل مجاني على نايل سات وبأعلى جودة وأقوى إشارة وأوضح صوت وصورة، القنوات التعليمية تواجدها على جهاز الرسيفر لا يستدعي للطلاب الخروج من المنزل للبحث عن المعلومة وتعريض صحتهم للخطر وهذا ما تريده الوزارة لضمان حماية الطلاب ورؤيتهم في أفضل الأحوال لكي يحققون مستقبل جيد مليئ بالنجاح والإنجازات الواسعة.