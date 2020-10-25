تردد قناة أم بي سي أكشن MBC Action |شاهد مصارعة المحترفين WEE والفور مولا وان

تردد قناة أم بي سي أكشن MBC Action.. تعتبر قناة أم بي سي أكشن في الوقت الحالي أهم قناة رائجة في باقة قنوات ام بي سي السعودية حيث أصبح تردد القناة هو الأكثر بحثا على مواقع الإنترنت، فهي تعرض على شاشتها الفضائية العديد من الأفلام بعرض الأفلام الأجنبية المترجمة باللغة العربية وكذلك سباق السيارات ومصارعة المحترفين WEE، لتكون القناة في الوقت الراهن واحدة من أهم وسائل الترفيه فيما يخص المحتوى الأجنبي لدى العديد من المتابعين من الجمهور السعودي والمصري والعربي، لتنال أهميتها، من عرضها للأفلام الحصرية والمميزة وكذلك أفلام العرض الأول التي تعرضها على شاشتها الفضائية لأول مرة.
تردد قناة أم بي سي أكشن MBC Action
استطاعت قناة أم بي سي أكشن والتي ظهرت لأول مرة على القمر الصناعي نايل سات عام 2007 لتكون واحدة من قنوات mbc السعودية ومنذ هذا الوقت وهي تعمل على تقديم أفضل الأفلام الأجنبية والبرامج الاجتماعية والسياسية والرياضية كما تحرص إدارة القناة على تقديم أكبر نجوم ألأكشن في هوليود الأمريكية والعرض الأول لأهم المسلسلات الأجنبية، وتعرض قناة أم بي سي أكشن MBC Action محتواها الفضائي بتقنية أل HD وال SD وذلك على مدار ال24 ساعة دون انقطاع أوتوقف أوتشويش، لذلك حرص موقع دليل الوطن على نشر أحدث ترددات قناة MBC Action على القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات.
تـردد قنـاة أم بي سي أكشن MBC Action على النايل سات
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD
تـردد قنـاة أم بي سي أكشن MBC Action على العرب سات
- التردد: 12284.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD
برامج قنـاة أم بي سي أكشن
- مصارعة المحترفين WEE
- سباقات السيارات الفور مولا وان
- جائزة البرتغال الكبرى
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