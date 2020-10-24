تردد قناة السعودية الرياضية 2 على جميع الاقمار الناقلة مباراة الإتفاق والعين السعودي اليوم السبت 24/10/2020

قناة السعودية الرياضية أسم غني عن التعريف لأنها تعد من أشهر القنوات الرياضية السعودية التي لحق الحق في امتلاك بث مباريات الدوري السعودي وأقوى الدوريات العربية التي لن تتوفر على أي قناة رياضية أخرى، تحدثنا كثيراً عن عدد كبير من القنوات الرياضية وكل قناة يوجد فيها ميزة تفرقها عن غيرها ولكن قناة السعودية الرياضية يوجد فيها مميزات كثيرة لو تحدثنا عنها لن ينتهى هذا الحديث أبداً لكي نعطيها حقها فميا تقوم بنقله عبر شاشتها على مدار 24 ساعة، السعودية الرياضية تعمل على جميع الأقمار الصناعي بجودة عالية hd وإشارة فوق الممتازة وهذا ما يجعل القناة لن يحدث بها أي توقف مفاجئ أو تشويش أو تقطيع يزعج المتابعين ومن أكثر ما ينال اعجاب الكثير في قناة السعودية الرياضية هو أنها مجانية تماماً ترقبو معنا للإطلاع على تردد القناة.

تردد قناة السعودية 2 الناقلة مباريات الدوري السعودي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12284 V 27500 عربسات 12149 H 27500 بدر 11230 H 27500

موعد مباراة الإتفاق والعين السعودي

الوقت يمر سريعاً ويترقب جماهير الفريقين موعد انطلاق المباراة على أحر من النار، اليوم السبت 24 من أكتوبر 2020 تعرض قناة السعودية الرياضية مباراة العين السعودي والأنفاق من الدوري السعودي التي تذاع اليوم في تمام الساعة 4.40 بتوقيت القاهرة والساعة 5.40 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي تقام على أرض ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام والتي يقوم بالتعليق فيها المعلق الشهير لقناة السعودية الرياضية فهد الدوسري، يرجى العلم أن فور وضع التردد المناسب لقناة السعودية الرياضية على جهازكم الخاص يتم تشغيلها في الحال.