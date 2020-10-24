تردد قناة كراميش الجديدة 2020 بتحديث نوفمبر 2020 على نايل سات لأفضل الأناشيد الترفيهية والتعليمية للصغار

تردد قناة كراميش الجديدة 2020، تعد قناة كراميش من القنوات التي يهتم بالبحث عنها كل كبير وصغير وخاصتاً الآباء والأمهات الذين يهتمون بالمحتوى قبل القناة لأن من واجب الآباء أن يختارون قناة تكون مصدر ثقة لا تعرض لاطفالهم إلا المفيد الذي يمدهم بالمعلومات الهامة والقيمة التي ينتفعون بها في فترة الدراسة من البداية إلى النهاية، تعرض قناة كراميش أبرز مجموعة من الأناشيد والمقاطع الكرتونية الصغير التي عندما يسمعها ويشاهدها الأطفال يشعرون بالفرح والسعادة، قناة كراميش قناة المرح والترفيهية بالنسبة لجميع الأطفال ولذلك لن يتراجع البحث عن ترددها الجديد خلال هذه الفترة ولذلك نوضح لكم رقم التردد في الفقرات التالية ولكن يجب وضعه على جهاز الرسيفر بشكل صحيح لكي تعمل القناة في الحال.

تردد قناة كراميش تحديث نوفمبر 2020

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

الجودة: hd.

قناة كراميش أفضل محتوى للأطفال

حقاً قناة كراميش تستحق الكثير من النجاح والتقدم الذي حصلت عليه وحققته في فترة قصيرة لأنها اختيارها جدائمالً مناسب وينال إعجاب الأطفال تجعلهم سعداء ومبتسمين طوال الوقت، قناة كراميش تتمتع بالشهرة الواسعة و الإشارة القوية في الضبط ولديها قدرة على العرض وننقل الأناشيد المميزة والبرامج الترفيهية والتوعوية طوال 24 ساعة دون توقف ومن أشهر ما يعرض على القناة ويحبه كل طفل وطفلة صغيرة أنشودة الصيصان، كما تعرض القناة باقة من أروع الأغاني مثل الأيس كريم وأغنية كبرت الكيوتة وأغنية ايتيكيت وأغنية قلبوشي وغيرها من الأغاني التي يرددها الطفل فور سماعها من شد تعلقهم بها، كما يمكن متابعة المزيد من الأناشيد من خلال الدخول على الرابط التالي لكي لا يتوقف الطفل عن الضحك والانبساط