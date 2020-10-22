تردد قناة بي أن سبورت 7 2020 الناقلة مباراة الأهلي والوداد الرياضي دوري أبطال أفريقيا النصف النهائي

قناة بي أن سبورت 7 التي تنقل أهم المباريات والدوريات الأوروبية والإفريقية والآسيوية التي يتابعها الملايين من محبي كرة القدم كرة القدم عشق فريد من نوعه يسكن قلوب الملايين ولن يخرج منه ولذلك نجد أن البحث عن مواعيد المباريات والقنوات التي تعرضها عالي جداً دون أن يتوقف دقيقة واحدة وخاصتاً خلال هذه الفترة لأن القناة تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في النصف النهائي التي يشارك فيها العديد من الفرق المصرية والعربية من أجل التتويج بالبطولة، قناة بي أن سبورت قادرة على استمرار النجاح والتقدم يوم بعد يوم لأن بداخلها إمكانيات كثيرة لا تعد ولا تحصى وهذا ما يجذب الكثير إليها وهذا ما يزيد تمسك متابعيها بالمحتوى التي تعرضه القناة، خلال الفقرات التالية نوضح لكم رموز تردد قناة بي ان سبورت 7 لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي

تردد قناة بي أن سبورت 7

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد: 12476.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي

تستعد قناة بي أن سبورت 7 لكي تقوم بنقل جميع أحداث لقاء الفريقين الأهلي والوداد الرياضي من مباريات العودة من دوري أبطال أفريقيا غداً الجمعة الموافق 23 من أكتوبر 2020 والتي تقام على أرض ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساؤءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، يعلق في هذه المباراة حفيظ دراجي، لن يتبقى كثيراً على انتهاء دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2020، حقق فريق الأهلي في مباراة الذهاب هدفين مقابل لا شئ فريق الوداد الرياضي وغداً سيوف يشهد ستاد القاهرة الدولي مباراة ذات منافسة قوية ويحاول الفريقين تحقيق الفوز للوصول للنهائي.